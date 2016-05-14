Boynu ters doğan Brezilyalı Oliveira hayatını yazdı

Brezilya'da boynu ters doğan Claudio Vieira de Oliveira hayatını kaleme aldığı kitabıyla kitlelere ilham kaynağı oldu. Brezilya'nın Monte Santo şehrinde yaşayan ve 40. yaşına girmesine az kalan Claudio Vieira de Oliveira doğduğunda, doktorlar ailesine onun için hiçbir umut olmadığını ve çocuklarını ölüme terk etmeleri gerektiğini söylemişti. Çok nadir görülen bir eklem bozukluğu (Artrogripozis) nedeniyle boynu ters doğan Oliveira, doktorların bu sözlerini boşa çıkardı. Muhasebeci ve kitlelere ilham veren bir konuşmacı oldu. DOKTORLAR YAŞAMASINA İHTİMAL VERMEDİ Oliveira doğduğunda, doktorlar annesine oğlunun hayatta kalmasının imkansız olduğunu söylemişti. Ancak Oliveira "Çocukluğumdan beri hep bir şeylerle meşgul oldum ve başka insanlara bağlı olmayı sevmedim. Bugün kendi başıma televizyonu açabiliyorum, cep telefonum çaldığında yanıt verebiliyorum, radyoyu açabiliyorum, internet ve bilgisayar kullanabiliyorum." demişti. HER İŞİNİ YAPABİLİYOR Oliveira'nın annesi Maria Jose ise "Doğduğunda insanlar 'bebeğin ölecek' diyordu çünkü nefes almakta bile zorlanıyordu. 'Boşuna bebeğini doyurma, nasıl olsa yaşamayacak' diyenler bile vardı." sözleriyle yaşadıklarını aktarmıştı. Oliveira, yapılan ufak tefek değişikliklerle bugün hayatını kendi başına sürdürüp neredeyse her işini yapabiliyor. Ağzıyla kalem kullanıp yazı yazıyor, dudaklarıyla bilgisayarın faresini yönetebiliyor.