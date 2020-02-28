Sığınmacılar botlarla Yunanistan'a geçmeye başladı

Suriye'nin İdlib bölgesinde 33 askerin şehit olmasının ardından Türkiye'nin sığınmacılara 'açık kapı politikası' uygulayacağının duyulmasının ardından Ege sahillerine de akınlar başladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz" açıklamasının ardından Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası'nadoğru hareket etmeye başladı.

Çanakkale -Ayvacık sahilinden karşıya geçmek isteyen sığınmacılar, ellerinde bavul ve çuvalları botlara bindi.

Sabah saatlerinde lodosun şiddetini artırmasına rağmen bölgede düzensiz göç hareketlerinde artış gözlendi. Ayvacık ilçesi Yeşil Liman mevkisinde sabah saatlerinde 30 kişilik bir grup sığınmacı, şişme bot ile denize açıldı.

Bir süre ilerleyen bota bölgede devriye gezen Türk Sahil Güvenlik botu yanaştı. Sahil Güvenlik botu bot içinde tespit çalışması yaptıktan sonra sığınmacıları taşıyan lastik şişme bot Yunanistan kara sularına doğru ilerlemeye başladı.

Yaklaşık 15 dakikalık yolculuktan sonra Yunan Sahil Güvenlik Gemisi tarafından durdurulmaya çalışılan bot, 'dur' ihtarlarına uymayarak ilerlemeye devam etti. Yunan Sahil Güvenlik gemisinden indirilen lastik bot tarafından da durdurulmaya çalışılan sığınmacılar, botu Yunanların tüm müdahalelerine rağmen Midilli Adası'na ulaştı.