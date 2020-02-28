T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sığınmacılar botlarla Yunanistan'a geçmeye başladı

Geçişlere engel olunmayacağı açıklanmıştı

28 Şubat 2020 14:30

Suriye'nin İdlib bölgesinde 33 askerin şehit olmasının ardından Türkiye'nin sığınmacılara 'açık kapı politikası' uygulayacağının duyulmasının ardından Ege sahillerine de akınlar başladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz" açıklamasının ardından Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası'nadoğru hareket etmeye başladı. 

Çanakkale -Ayvacık sahilinden karşıya geçmek isteyen sığınmacılar, ellerinde bavul ve çuvalları botlara bindi. 

Sabah saatlerinde lodosun şiddetini artırmasına rağmen bölgede düzensiz göç hareketlerinde artış gözlendi. Ayvacık ilçesi Yeşil Liman mevkisinde sabah saatlerinde 30 kişilik bir grup sığınmacı, şişme bot ile denize açıldı.

Bir süre ilerleyen bota bölgede devriye gezen Türk Sahil Güvenlik botu yanaştı. Sahil Güvenlik botu bot içinde tespit çalışması yaptıktan sonra sığınmacıları taşıyan lastik şişme bot Yunanistan kara sularına doğru ilerlemeye başladı.

Yaklaşık 15 dakikalık yolculuktan sonra Yunan Sahil Güvenlik Gemisi tarafından durdurulmaya çalışılan bot, 'dur' ihtarlarına uymayarak ilerlemeye devam etti. Yunan Sahil Güvenlik gemisinden indirilen lastik bot tarafından da durdurulmaya çalışılan sığınmacılar, botu Yunanların tüm müdahalelerine rağmen Midilli Adası'na ulaştı.

ETİKETLER

habervideomültecisığınmacıgöçmensuriyeidlibşehitsuriyelisuriyeliler

Diğer Videolar

'Yaşamak istiyoruz' kampanyası: 'Sigortalı ve sigortasız tüm işçilere ücretli izin verilsin; kadına şiddet önlensin'

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Nisan 2020

Koronavirüs | Pakistan'da polis, sokağa çıkma yasağına uymayanları dövdü; görüntüler tepkiye neden oldu

Koronavirüs | Vatandaşlar Avcılar PTT'de uzun kuyruk oluşturdu

Koronavirüs | Sağlık personeli çift, ertelenen düğünlerinin dansını hastanede yaptı

Koronavirüs | Fransa'da boş caddeler, geyiklere kaldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Savaşlar Koronavirüs şartlarında da devam ediyor...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sokağa çıkma yasağının olduğu gece polislere ateş eden kişi hayatını...

Nurgül Yeşilçay, Youtuber Duygu Özaslan'ı böyle tiye aldı: Bunun Türkçesi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Canlı hayvan yerken video çeken Koreli Youtuber’a tepki yağdı...

Bakan Selçuk: Şartlı doğum yardımını 100, eşi vefat etmiş kadınlara...

Seda Akgül ile İrem Derici arasında 'mastürbasyon' tartışması!...

Sözcü yazarı: Sağlık Bakanı sokağa çıkma yasağı genelgesini gece öğrendi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Savaşlar Koronavirüs şartlarında da devam ediyor...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sokağa çıkma yasağının olduğu gece polislere ateş eden kişi hayatını...

Nurgül Yeşilçay, Youtuber Duygu Özaslan'ı böyle tiye aldı: Bunun Türkçesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24