Boşanma aşamasındaki eşini ailesinin gözü önünde kaçırdı: "Yıllardır şikayet ediyoruz, daha kaç defa daha salacaksınız"

İstanbul Şişli'de bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında ailesinin gözü önünde zorla taksiye bindirilerek kaçırıldı. Kadının taksiye yaka paça bindirilme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Güney 3 Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, bir çocuk annesi Şilan Topal (22) ailesinin evinin önünde oturduğu esnada 9 ay önce boşanma davası açtığı Mithat Topal, ticari taksi ile yanlarına geldi. Mithat Topal geldiği araçtan inerek Şilan Topal’ı ailesinin gözünün önünde zorla taksiye bindirdi. Ailesi ve komşuları, Mithat Topal ve beraberinde gelen 3 kişiye engel olmaya çalışsa da şahıs taksiye bindirdiği kadınla birlikte olay yerinden uzaklaştı.

Şilan Topal'ın yakınları durumu polise bildirdi.

"Yıllardır şikayet ediyoruz, daha kaç defa daha salacaksınız"

Yıllardır da sürekli şikayette bulunduklarını söyleyen Şilan Topal’ın ağabeyi Ahmet Narman, "Yeterli belge de var elimizde şuan. Ne yaptıysak ne ettiysek, özellikle savcı beye de burada bir selam göndermek istiyorum. Lütfen daha ne kadar, kaç defa daha salacaksınız siz bu adamı, kaç defa geldim size ve kaç defa beni geri gönderdiniz" dedi.

Kaçırma olayının daha önce de defalarca yaşandığını belirten Narman, "Her seferinde tehdit ederek ve çocuğunu alarak, kaçırmak suretiyle gelip buradan çocuğunun peşinden gitmek zorunda kalıyor. Darp raporlarımız mevcut, onunla ilgili raporlar da her şey burada mevcut. Yani bu kadar dosya, bu kadar şikayet dilekçesi herhalde yani benim tek bir dilekçem var ama ben onun için ifadeye gidiyorum ama 20 tane ayrı ayrı suç dosyası olan bir kişiyi eğer ki ilgili makamlar götürmüyorsa ve benim kız kardeşim İstanbul’un göbeğinde kaçırılıyorsa gerçekten bundan bütün İstanbul’un utanması gerekiyor” diye konuştu.

"Bu olay için adaletin yerini bulmasını istiyoruz"

Kızının bulunması için yetkililere seslenen Şilan Topal'ın kardeşi ise , “Devletten yardım istiyorum. Bu olay için adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Bu kadar evrak boşuna değil hepimiz şikayetçiyiz bundan. Bu sadece bizim kızımıza yapılan bir şey değil, tüm kadınlara yapılan şeyler. Daha önce bu adam evlenmiş, boşanmış ve o kadına şiddet uygulamış, çocuğunu kaçırmış. Biz herkesten destek bekliyoruz, olayın yayılmasını istiyoruz. En kısa zamanda da bulunmasını istiyoruz’’ dedi.



