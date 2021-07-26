Boşanma aşamasındaki eşi tarafından 3 çocuğunun gözü önünde saldırıya uğradı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Irmak Kıvrak T., boşanma aşamasındaki eşi Murat T. tarafından 3 çocuğunun gözü önünde saldırıya uğradı.

Sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olay sonrasında bel kemiğinde 3 kırık oluşan Irmak Kıvrak T., üçüncü kez şiddet olayına uğradığını ve her seferinde polise başvurduğunu belirterek, "Bu kişi şu an dışarıda. Eskiden gözaltına alınırdı ama şimdi gözaltı diye bir şey yok. İlla ölmemiz mi lazım? İlla bıçaklanmam ya da silahla vurulmam mı lazım?" dedi.

Müteahhitlik yapan Murat T., boşanma aşamasındaki eşi Irmak Kıvrak T.'ye, yaşadığı siteye giderek saldırdı. Sitenin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda, bahçede çocuklarıyla olan Irmak Kıvrak T.'ye doğru gelen Murat T.'nin, yumruk ve tekme attığı, yere yığılan kadının yere yığıldığı görüldü. Murat T. olay yerinden ayrılırken çağrılan ambulanstaki sağlık görevlileri Irmak Kıvrak T.'ye ilk müdahalesini yaparak hastaneye kaldırdı.

Görüntülerde, sitenin bahçesindeki bir komşunun bir şey yaşanmamış gibi davranarak çim sulamaya devam etmesi ise dikkatleri çekti. Seferihisar Devlet Hastanesi'ne tedaviye alınan Irmak Kıvrak T.'nin bel kemiğinde 3 kırık, vücudunun çeşitli yerlerinde darbeye bağlı morluklar olduğu belirlendi. Irmak Kıvrak T., aldığı sağlık raporuyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Çocuğa darp ve eve kilitleme iddiası

Irmak Kıvrak T. olayı şu şekilde anlattı:

"Olay öncesi arkadaşımla bahçede kahve içiyorduk. Büyük oğlum Rüzgar, ayrı yaşadığımız babasındaydı diğer iki çocuğum ise benim yanımdaydı. Küçük oğlum Ayaz yanıma gelerek, ağabeyi Rüzgar'ın eve döndüğünü, 'babası vurduğu için' ağladığını söyledi. Eve gidip Rüzgar'la konuştum, babasının kendisine vurduğunu ve eve kilitlediğini, evin balkonundan çıkıp geldiğini anlattı. Çocuğumu sakinleştirmeye çalıştım, 'yanlış anlamışsındır, baban sana zarar vermez' dedim. Ardından Murat T.'yi arayıp, durumu ondan da dinlemek istedim. Rüzgar'a vurmadığını belirterek 'çocukları bana karşı hep dolduruyorsun' diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine konuşmayı uzatmadım ve telefonu kapattım. Bu görüşmenin ardından, kahve içtiğim ortak arkadaşımızı aramış, onunla konuşmuş. Olayı arkadaşımdan da öğrenmesine rağmen siteye gelerek bana saldırdı."

"İlla ölmemiz mi lazım?"

Olayın ardından hem çocuklarının hem de kendisinin psikolojik ve fiziksel açıdan çöktüğünü dile getiren Irmak Kıvrak T., sadece kadınların değil hiçbir canlının böyle bir şeyi yaşamaması gerektiğini söyledi. Üçüncü kez şiddete maruz kaldığını ifade eden Irmak Kıvrak T, "İlkinde darp raporu aldım, bir sonrakinde ise polise sığınmıştım. Bu olayı yapan kişi şu an dışarıda. Eskiden gözaltına alınırdı ama şimdi gözaltı diye bir şey yok. İlla ölmemiz mi lazım? İlla bıçaklanmam ya da silahla vurulmam mı lazım? Çocuklarım o günden beri korkudan uyuyamıyor. Evde, panjurlar dahil her yeri kapatıyoruz. Karşı tarafın da boşanmak istediğine dair yazısı var, ancak mal paylaşımından çekişmeli bir süreç yaşıyoruz. Bu insan bana ve çocuklarıma göre tehlikeli biri. Normal bir ruh yapısına sahip değil. Çocukları doldurduğumu, beni öldüreceğini söylüyor. Çok ağır hakaret ve küfürler ediyor" dedi.