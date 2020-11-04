Boşanma aşamasındaki erkek tarafından öldürülen aynı aileden üç kadın yan yana defnedildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde boşanma aşamasında olduğu erkek Gültekin Çınar tarafından öldürülen Güleser Çınar, annesi Nuran Altunay ve kız kardeşi Mislina Yılmaz’ın cenazeleri yan yana toprağa verildi.

Güleser Çınar (24), Nuran Altunay (41) ve Mislina Yılmaz’ın (21) cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumundan alınmasının ardından Şehir Mezarlığına defnedildi.

Güleser Çınar, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu erkek Gültekin Çınar tarafından sokak ortasında öldürüldü. Cinayet zanlısı olay sırasında Güleser Çınar’la birlikte olan annesi Nuran Altunay ve kız kardeşi Mislina Yılmaz’ı da tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı tabancayla intihar etti.