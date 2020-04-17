Bolu’da, Koronavirüs nedeniyle İnsanlar evde kalınca, yerleşim alanları da yaban hayvanlarına kaldı

Bolu’nun Mengen ilçesinde yeni tip Koronavirüs salgınına karşı tedbir amaçlı insanlar sokağa çıkmayınca yaban hayvanları yerleşim alanlarına indi.

Bolu’nun Mengen ilçesinde yeni tip Koronavirüs salgını sonrasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarılarına vatandaşlar uymaya devam ediyor.

Vatandaşların evlerinden çıkmamasıyla sokakların boşalmasını fırsat bilen yaban hayvanları yerleşim alanlarına kadar indi.

Yiyecek bulabilmek için insanların olmadığı bölgelere inen bir yaban domuzu vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.