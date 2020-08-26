Bold Pilot'ın jokeyi Halis Karataş'tan hayvana şiddet! Tepki topladı

Şampiyon at Bold Pilot ile kazandığı başarıları ve kurduğu ilişki ile ünlenen Halis Karataş başka bir ata şiddet uyguladı.

Şampiyon at Bold Pilot ile kazandığı başarıları ve atıyla kurduğu ilişkiyle ünlenen Halis Karataş'ın başka bir ata şiddet uyguladığı anlar kameralara yansıdı. Bir sosyal medya kullanıcısı bu görüntülere "Sen bu hayvanlara böyle davranıyorsan faytonculardan ne farkın kaldı be!" diyerek tepki gösterdi.

Özür diledi!

Olaydan sonra açıklama yapan Halis Karataş verdiği tepkinin 'can havliyle verilen bir tepki olduğunu' söyleyerek tüm hayvanseverlerden ve yarışseverlerden özür diledi.