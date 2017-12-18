''Boğulduğum için üzgünüm''

Akdeniz'de boğulan binlerce mülteciden birinin üzerinden çıkan bir mektup animasyon filme ilham verdi. Documentarist tarafından bu yıl 9. kez düzenlenen festivalin yerinden edilme, mültecilik ve sürgün hikayelerinin toplandığı "Evimiz Neresi?" bölümünde, Boğulduğum İçin Üzgünüm (Sorry I Drowned) filminin gösterimi gerçekleştirildi. Beyrut merkezli Studio Kawakeb ve MSF’nin birlikte hazırladığı 7 dakikalık animasyon filmi Boğulduğum İçin Üzgünüm, dünyanın savaş, zulüm ve umutsuzluktan kaçan milyonlarca insanın sesini duymazlıktan geldiği bir dönemde, Akdeniz’de boğularak hayatını kaybeden bir kişinin üzerinde bulunduğu sanılan bir mektuptan esinlendi.