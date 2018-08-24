T24 LogoT24 Logo
Haberler

Boğuldu sandılar, arama-kurtarma çalışması başlattılar; 4 kilometre uzakta kıyıya çıktı!

24 Ağustos 2018 15:44

Rize'nin Ardeşen ilçesinde denizde uzun mesafe yüzme denemesi yapan Muaffak Alptekin'i (47) takip eden oğlu Ali Fuat Alptekin (15), babasını gözden kaybedince paniğe kapılarak çığlık attı. Vatandaşların ihbarı üzerine polis arama çalışması başlatırken, umutların tükenmeye başladığı sırada Alptekin, 4 kilometre uzaklıkta kıyıya çıktı, herkes rahat bir nefes aldı. Ardeşen ilçesinde oturan mekanik ustası Muaffak Alptekin, İstanbul'da Büyükada'dan Maltepe'ye yüzme denemesi için Karadeniz'de uzun mesafeli yüzme antrenmanlarına başladı. Ardeşen Limanı'ndan denize giren Alptekin'i kıyıdan yürüyen oğlu Ali Fuat Alptekin takip etmeye başladı. Alptekin, bir süre kıyıdan izlediği babasını göremedi. Paniğe kapılan ve çığlık atan Alptekin'in yanına gelen vatandaşlar, polise bildirdi. Gelen polis ekipleri ve Alptekin'in yakınları, kıyıdan arama çalışması başlattı. 2 SAAT SONRA KIYIYA ÇIKTI Arama çalışmalarında umutların tükenmeye başladığı sırada yaklaşık 2 saat sonra Muaffak Alptekin, 4 kilometre ileride, kıyıya çıktığı IIşıklı mevkiinde polis ekipleri tarafından bulundu. Haberi alan Alptekin'in oğlu Ali Fuat ile yakınları sevinç yaşadı. Kıyıya giden Ali Fuat, babasını karşısında görünce gözleri doldu. Babasının saçını okşayarak teselli ettiği Ali Fuat Alptekin, "Babama bir şey oldu diye çok korktum" dedi. İstanbul'da yapacağı uzun mesafe yüzme denemesi için antrenman yaptığını anlatan Muaffak Alptekin de "Ben 150 metre açıktan yüzüyordum. Oğlumda beni kıyıdan takip ediyordu. Bir ara beni gözden kaybetti. Polisi alarma geçirmiş. Polis ekiplerine teşekkür ediyorum. Bir yanlışlık oldu" diye konuştu.

ETİKETLER

boğulmakıyıçıkmaadamrize4 kilometreçocukyüzmepolisoğulbaba

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Şubat 2020

Uçaktan inmek istemeyen alkollü yolcu darp edildi

Almanya'da şiddetli fırtınadan etkilenen yolcu uçağı güçlükle iniş yaptı

Rusya'da 2 inşaat işçisi iskele çökünce 9'uncu kattan yere çakıldı

Karda yokuş aşağı kayarken aracın altında kaldılar

Yiyecek bulmakta zorlanan domuz sürüsü, köy merkezine indi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Zülfü Livaneli o sesi arıyor!...

Ölen kızıyla ‘sanal gerçeklik’te buluştu!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Financial Times: Çin'in ekonomik büyümesi yavaşlarsa Türkiye'nin milli geliri artacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Dolar kuru niçin yükseliyor?...

Netflix, son 5 yılda devlet müdahalesiyle yasaklanan içerikleri açıkladı...

Saba Tümer: David Beckham’la aynı yatakta yattım...

İlk defa orijinal dili İngilizce olmayan bir yapım 'En İyi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Zülfü Livaneli o sesi arıyor!...

Ölen kızıyla ‘sanal gerçeklik’te buluştu!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24