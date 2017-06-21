Boğaziçi’nin atanan rektörüne mezuniyet töreninde öğrencilerden protesto

Geçtiğimiz yıl rektör ataması ve protestolarla gündeme gelen Boğaziçi Üniversitesi'nde, mezuniyet törenine de öğrencilerin tepkisi damga vurdu. Rektör olarak atanan Mehmed Özkan konuşma yaptığı sırada öğrenciler kürsüye sırtını döndü. ​Rektör Özkan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel başkanı Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne atanmıştı. Özkan, Rektörlük seçimlerinde aday değildi. Rektörlük seçimlerinde en çok oyu alan Gülay Barbarosoğlu'nun atanmamasına öğrenciler ve akademisyenler tepki göstermişti.