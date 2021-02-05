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Boğaziçi

Boğaziçili öğrencilerden 'Padişah' klibi: "Seni bir eylemle rezil ederim"

05 Şubat 2021 09:18

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, Sibel Can'ın en bilenen şarkılarından olan 'Padişah'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan rektör Melih Bulu protestosu için uyarladı. 

Rektörlük binası önünde şarkıya eşlik ederek eğlenen öğrencilerin görüntülerinden oluşan klip Youtube'da yayınlandı. 

Öğrencilerin hazırladığı klipte, Sibel Can'ın 'Padişah' şarkısının sözleri şu şekilde değiştirildi.

"Üstüme gelme madilerim
Beni temsil edemez bilirim
Kayyumdan rektör olamaz
Seni bir eylemle rezil ederim

Korkmuyorum sana direnmeye ben,
İnatçıyım, derdim çok/Atanmış çok seçilmiş yok
Dostum çok hiç vazgeçmem yok
Ah ne zaman, istifan ne zaman
Neler çektik atanmıştan/kayyumlardan
Sen mi yaman biz mi yaman?

Bu devirde kimse sultan değil
Hükümdar değil bezirgan değil
Bu kadar güvenme hiç kendine
Kimse şah değil padişah değil"

Şarkının orjinal sözleri;

Üstüme gelme inanamam
Beni ben gibi sevmedi bilirim
Bu sefer de yalancı ben olamam
Seni bir kalemde rezil ederim
Sakın üstüme gelme inanamam
Beni ben gibi sevmedi bilirim
Bu sefer de yalancı ben olamam
Seni bir kalemde rezil ederim
Korkuyorum sana aşktan söz etmeye ben
İnatçıyım derdim çok
Dostum var hiç dermanım yok
Ah ne zaman bu ayrılık pek yaman
Neler çektim bu dünyadan
El mi yaman? ben mi yaman?
Bu devirde kimse sultan değil
Hükümdar değil bezirgan değil
Bu kadar güvenme hiç kendine
Kimse şah değil padişah değil
Boğaziçi Üniversitesirektör Melih BuluCumhurbaşkanı ErdoğanSibel Canpadilşah şarkısı

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