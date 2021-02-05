Boğaziçili öğrencilerden 'Padişah' klibi: "Seni bir eylemle rezil ederim"

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, Sibel Can'ın en bilenen şarkılarından olan 'Padişah'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan rektör Melih Bulu protestosu için uyarladı.

Rektörlük binası önünde şarkıya eşlik ederek eğlenen öğrencilerin görüntülerinden oluşan klip Youtube'da yayınlandı.

Öğrencilerin hazırladığı klipte, Sibel Can'ın 'Padişah' şarkısının sözleri şu şekilde değiştirildi.

"Üstüme gelme madilerim

Beni temsil edemez bilirim

Kayyumdan rektör olamaz

Seni bir eylemle rezil ederim



Korkmuyorum sana direnmeye ben,

İnatçıyım, derdim çok/Atanmış çok seçilmiş yok

Dostum çok hiç vazgeçmem yok

Ah ne zaman, istifan ne zaman

Neler çektik atanmıştan/kayyumlardan

Sen mi yaman biz mi yaman?



Bu devirde kimse sultan değil

Hükümdar değil bezirgan değil

Bu kadar güvenme hiç kendine

Kimse şah değil padişah değil"

Şarkının orjinal sözleri;

Üstüme gelme inanamam

Beni ben gibi sevmedi bilirim

Bu sefer de yalancı ben olamam

Seni bir kalemde rezil ederim

Sakın üstüme gelme inanamam

Beni ben gibi sevmedi bilirim

Bu sefer de yalancı ben olamam

Seni bir kalemde rezil ederim

Korkuyorum sana aşktan söz etmeye ben

İnatçıyım derdim çok

Dostum var hiç dermanım yok

Ah ne zaman bu ayrılık pek yaman

Neler çektim bu dünyadan

El mi yaman? ben mi yaman?

Bu devirde kimse sultan değil

Hükümdar değil bezirgan değil

Bu kadar güvenme hiç kendine

Kimse şah değil padişah değil