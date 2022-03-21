Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin yargılandığı davada avukat Ömer Kavili'nin duruşmalara alınmamasına karar verildi

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör atamalarına karşı protestolarda gözaltına alınarak haklarında 5 yıl 3 aydan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 14 öğrencinin yargılandığı davada mahkeme, sanık avukatı Ömer Kavili'nin duruşmalara alınmamasına karar verdi. Dava 27 Haziran 2022 tarihine erteledi.

Boğaziçi protestoları kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Rektör Naci İnci’nin makam aracının üstüne çıktıkları iddiasıyla 90 gün tutuklu kalan Ersin Berke Gök ve Caner Perit Özen’in de bulunduğu 14 öğrencinin yargılandığı davaya İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün devam edildi. Duruşmaya bazı sanıklar ile avukatları katıldı. Duruşmayı, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP milletvekilleri Mahmut Tanal, Yunus Emre, Ali Mahir Başarır ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile İnsan haklarından sorumlu İl Başkan Yardımcısı Burkay Düzce ve Bologna Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Antonio Fraticelli de izledi.

Mahkeme salonuna çevik kuvvet çağrıldı

Duruşma, avukat Ömer Kavili'nin usule ilişkin beyanıyla başladı. Mahkemenin, Kavili'nin duruşmanın ertelenmesi talebine ilişkin değerlendirmeyi sonra yapacağını belirtmesi üzerine çıkan tartışma ile mahkeme hakimi, avukatlar ve duruşmayı izleyen milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Duruşma salonunu terk eden hakim, adliye güvenliği ile polis memurlarına salonun boşaltılması talimatı verdi. Duruşma salonuna çok sayıda güvenlik görevlisi, polis memuru ve çevik kuvvet ekibi girdi.

Mahkeme kapısı açılmadı

Verilen aranın ardından yeniden başlayan duruşmaya sanık avukatları ve aralarında çok sayıda milletvekili olan izleyiciler alınmadı. Duruşma salonunun kapalı olan kapısı önünde de milletvekilleri, avukatlar ve güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.

Adli kontrol hükümleri devam edecek

Ara kararını açıklayan mahkeme, Caner Perit Özen ile Ersin Berke Gök hakkında uygulanan haftada bir gün imza ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol hükümlerinin devamına karar verdi. Mahkeme, diğer sanıklar hakkındaki adli kontrol hükümlerinin de devamına hükmetti.

Avukat Ömer Kavili'nin duruşmalara alınmamasına karar verildi

Mahkeme ayrıca, sanık avukatlarından duruşmanın disiplin ve düzenini yapılan uyarılara rağmen bozduğunu gerekçesiyle avukat Ömer Kavili'nin duruşmalara alınmamasına karar verdi. Dava 27 Haziran 2022 tarihine ertelendi. (ANKA)