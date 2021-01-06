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Boğaziçi

Boğaziçililer Kadıköy'de: "Boğaziçi yalnızca Boğaziçi'nden ibaret değildir"

Öğrencilere siyasi partiler, sendikalar ve çevredeki vatandaşlar da destek verdi

06 Ocak 2021 16:11

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, üniversiteye yapılan rektör atamasını protesto etmek için Kadıköy'de bir araya geldi. Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda toplanan öğrencilere siyasi partiler, sendikalar ve çevredeki vatandaşlar da destek verdi. 

Üniversite yerleşkesinde polisin engellemelerine rağmen  protesto gösterisi yapan öğrenciler Hisarüstü’nde bulunan çıkışın kapalı olması nedeniyle sahil tarafından çıkış yaparak Beşiktaş’a doğru yürüyüşe geçti. Burada Vapur'a binen öğrenciler, Kadıköy'de buluştu. 

Protesto gösterisi yapan öğrencilerin bulunduğu alana çok sayıda polis ve TOMA geldi. 

Öğrenciler daha sonra basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında şöyle denildi: 

"Prof. Dr. Melih Bulu'nun dünkü canlı yayındaki ifadelerinin aksine, biz burada Boğaziçi Üniversitesi'nin azınlığını değil ta kendisini temsil ediyoruz. Biz Boğaziçi Üniversitesi'nin bileşenleri olarak, kayyım rektör atanmasına karşıyız. Kayyım politikalarının bizi hep kötü etkileyeceğini biliyoruz. Alışmayacağız ve kabullenmeyeceğiz. 

"Bilinsin ki Boğaziçi yalnızca Boğaziçi'nden ibaret değildir. Tüm öğrencilerin, ülkenin bütünlüğünün yani İstanbul Sözleşmesi uygulansın diyen kadınların ve diğer tüm LGBTİ+'ların, Boğaziçi Üniversitesi'nin önünde direnen Bimeks işçilerinin ve emekçi ve ezilenlerin taleplerini dile getirmek için buradayız."

 
 
 
 

 

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