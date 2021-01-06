Boğaziçililer Kadıköy'de: "Boğaziçi yalnızca Boğaziçi'nden ibaret değildir"

Öğrenciler daha sonra basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında şöyle denildi:

"Prof. Dr. Melih Bulu'nun dünkü canlı yayındaki ifadelerinin aksine, biz burada Boğaziçi Üniversitesi'nin azınlığını değil ta kendisini temsil ediyoruz. Biz Boğaziçi Üniversitesi'nin bileşenleri olarak, kayyım rektör atanmasına karşıyız. Kayyım politikalarının bizi hep kötü etkileyeceğini biliyoruz. Alışmayacağız ve kabullenmeyeceğiz.

"Bilinsin ki Boğaziçi yalnızca Boğaziçi'nden ibaret değildir. Tüm öğrencilerin, ülkenin bütünlüğünün yani İstanbul Sözleşmesi uygulansın diyen kadınların ve diğer tüm LGBTİ+'ların, Boğaziçi Üniversitesi'nin önünde direnen Bimeks işçilerinin ve emekçi ve ezilenlerin taleplerini dile getirmek için buradayız."