Boğaziçi Üniversitesi'ne çıkan yollar barikatlarla kapatıldı

Boğaziçi Üniversitesi’ne giden bütün yollar protestolara yönelik önlemler kapsamında polis barikatıyla kapatıldı.

Pazartesi günü AKP eski milletvekili aday adayı Prof. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı çıkan öğrenciler protesto gösterisi yapmış. Polisin müdahalesi ve gözaltıların ardından salı günü dersleri boykot kararı aldıklarını, çarşamba günü(bugün) ise eylemlerine devam edeceklerini duyurmuştu.

Bugün yapılması planlanan protestolar öncesi polisin üniversiteye giden yolları barikatlarla kapattığı görüldü. Barikatları çeken bir öğrenci, söz konusu engelleme nedeniyle karşıdan karşıya dahi geçilemediğini söyledi.

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