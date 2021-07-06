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Boğaziçi Üniversitesi'nde güvenliğin sert müdahalesinden yeni görüntüler; özel güvenlik el koyduğu telefondaki görüntüleri silmeye çalıştı

06 Temmuz 2021 09:03

T24 Video Haber Merkezi

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tarafından rektörlüğe atandığı Boğaziçi Üniversitesi'nde özel güvenlik görevlileri, okulun öğrencilerini ve öğretim görevlilerini kampüslere almadı.

Öğrencilerin 3 Temmuz günü okula girmeye çalışırken karşılaştığı sert müdahaleye ait yeni görüntüler yayınlandı. Boğaziçi TV isimli Twitter hesabından yayınlanan görüntülerde, çok sayıda özel güvenlik görevlisinin bir öğrenciyi aralarına alarak darp ettiği anlar yer alıyor. 

Öğrenciler ile güvenlik görevlileri arasında yaşanan arbede sırasında görüntü çekilmesine de izin verilemezken bir öğrencinin telefonunu elinden alan özel güvenlik görevlisinin, çekilen görüntüleri silmeye çalıştığı anlar da kameraya yansıyor. 

Boğaziçi Üniversitesi'nde giriş yasağı kararı, öğrencilerin Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektörlüğe atanmasına ilişkin protestolara kapsamında Güney Kampüs'te başlattığı çadır nöbetinin ardından alındı. Kararın ardından öğrenciler ve üniversitede çalışan akademisyenlerin okula girişleri engellendi. 

TIKLAYIN - Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, güvenlik görevlileri tarafından okula alınmadı; arbede yaşandı

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