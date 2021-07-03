Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, güvenlik görevlileri tarafından okula alınmadı; arbede yaşandı

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tarafından rektörlüğe atandığı Boğaziçi Üniversitesi'nde özel güvenlik görevlileri, okulun öğrencilerini ve öğretim görevlilerini kampüslere almadı. Rektörülüğün hafta sonu için okula giriş yasağı aldığı belirtilirken, okula girmek isteyen öğrencilerle özel güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Kampüs çevresine polis bariyerleri konurken, gözaltına alınan öğrenci olmadığı bildirildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektörlüğe atanmasına ilişkin protestolar devam ediyor. Dün öğrencilerin Güney Kampüs'te başlattığı çadır nöbetinin ardından, bugün rektörlük okula giriş yasağı aldı.

5 Temmuz'a kadar sürecek olan ve öğrenciler ile öğretim görevlilerini kapsayan okula giriş yasağının 'sağlık ve güvenlik riskleri' sebebiyle alındığı duyuruldu.

Bu kararın ardından öğle saatlerinden itibaren öğretim görevlileri ve öğrenciler özel güvenlik görevlileri tarafından üniversite kampüslerine alınmadı. Kampüs çevresinde çok sayıda polis ekibi gözlenirken, okulun etrafına polis bariyerleri kuruldu.

"17 yıldır hocası olduğum Boğaziçi Üniversitesi'ne ilk defa alınmıyorum"

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Can Candan, Güney Kampüs kapısından içeri alınmadıklarını duyururken, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"17 yıldır hocası olduğum Boğaziçi Üniversitesi'ne ilk defa alınmıyorum. Kapıda tutanak tuttuk. Polis girişe barikatlar koymaya başlayınca özel araçları başka bir yere çekmek için kapıdan ayrıldım. Geri döndüğümde hocalarımız ile aramızda barikatı bulduk! Bir grup hoca okulun kapısı ile barikat arasında. Biz de barikatın sokak tarafında kaldık! Sokakta her şey serbest, biz kendi üniversitemize yaklaşamıyoruz bile!"

Akşam saatlerinde okula girmeye çalışan öğrencilere özel güvenlik görevlileri tarafından müdahale edilirken, arbede yaşandı. Kuzey Kampüs kapısında polisin de öğrencilere müdahalede bulunduğu belirtildi. Yaşanan olaylarda herhangi bir gözaltı işlemi yapılmazken, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin kendi okullarına giriş yasağı sürüyor.