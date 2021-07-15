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Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenciler ve akademisyenler Melih Bulu’nun görevden alınmasını "Kayyumşah" şarkısı ile kutladı

15 Temmuz 2021 14:05

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler ve akademisyenler, Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevinden alınmasını Sibel Can'ın "Padişah" adlı şarkısından uyarlanan "Kayyumşah" ile kutladı. 

Akademisyenler bugün de rektörlük binasına sırtlarını döndü. 

Bulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Ocak 2021 tarihli kararnamesi ile Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine getirilmiş, 2 Ocak 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Bulu'nun göreve atanmasının ardından, rektörün üniversite dışından atanmasına tepki gösteren ve rektörün seçimle belirlenmesini isteyen öğrenciler ile akademisyenler, Boğaziçi Üniversitesi'nde protestolara başlamıştı. Gösterilerde onlarca öğrenci gözaltına alınmıştı, bazılarına elektronik kelepçe takılmış, ev hapsi cezası verilmişti. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, atama kararına tepki olarak her gün rektörlük binasına sırtlarını dönerek eylem yapıyordu.

(Video: Can Candan)

TIKLAYIN | Öğrenci ve akademisyenlerin protestoları için "6 ayda biter" diyen Prof. Melih Bulu, 7. ayında Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevinden alındı

 

BoğaziçiÜniversitesiöğrencilerakademisyenMelih BuluKayyumşah

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