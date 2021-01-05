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Boğaziçi

Boğaziçi'nde rektörlük devir törenine cübbeleriyle katılan hocalar arkalarını döndü

"Akademik görevler atamayla değil seçimle belirlenmelidir"

05 Ocak 2021 14:28

Boğaziçi Üniversitesi'nde 2015 seçimlerinde AKP'den 1.bölge milletvekili aday adayı olan Prof. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından bugün devir teslim töreni düzenlendi. Rektör atanmasını protesto eden akademisyenler üniversite kampüsünde yapılan törene cübbeleriyle katılıp, arkalarını dönerek töreni protesto etti.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar söylendi:

"Demokratik yöntemlerle seçilmiş kurullarda ve akademik yöneticilerde olması özerklik için şarttır. Rektör, dekan, enstitü müdürü, yüksekokul müdürü, bölüm başkanı gibi akademik görevler atamayla değil seçimle belirlenmelidir. Üniversitelerin özerk kurumlar olarak akademik programlarını ve araştırma politikalarını öğretim elemanlarınca veya üniversite kurullarınca kararlaştırarak belirlemesi bilimsel özgürlüğün ve yaratıcılığın şartlarındandır. Üniversitemizin tüm bileşenleri ile birlikte bu ilkelerin takipçisiyiz."
 

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