Boğaziçili öğrencilerin protestosundan: "Kayyım rektör istemiyoruz"

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Boğaziçi Üniversitesi'nde eski AKP'li milletvekili aday adayı Prof. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından başlayan eylemler bugün de devam etti.

Rektörlük binasının önünde toplanan öğrenciler, Prof. Melih Bulu'yu dışarı çağırırken, "Melih dışarı, öğrenciler içeri", "Kayyım rektör istemiyoruz" sloganları atıldı. Gözaltındaki öğrencilerin serbest bırakılması talep edildi. “Çıplak aramaya hayır” sloganları da atıldı.

Öğrenciler, Metallica dinlediğini söyleyen Bulu'yu, Metallica'nın 'Sad But True-Acı Ama Gerçek' parçası ile protesto ettiler.

Öğrenciler eylemlerinin ardından okuldan ayrıldılar.