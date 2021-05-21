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Boğaziçi akademisyenlerinin rektörlüğe sırt dönme eylemi 93. gününde: "Atanmış rektörün atanmış danışmanı Volkan Gazioğlu'nu kabul etmiyoruz"

Akademisyenler bugün de yağmurlu havaya rağmen rektörlük binası önünde toplandılar

21 Mayıs 2021 14:35

Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasının ardından başlayan akademisyenlerin rektörlük binasına sırt dönme eylemi 93. gününde de devam ediyor. Akademisyenler bugün de yağmurlu havaya rağmen rektörlük binası önünde toplandılar. Akademisyenler 93. günde yaptıkları açıklamada "Bu hafta Volkan Gazioğlu isimli şahsın atanmış rektörün atanmış danışmanı olarak göreve başladığını öğrendik. Bu atama hukuki olarak geçersizdir. Bu gayrı resmi atamayı kabul etmiyoruz" dediler. 

Melih Bulu, verdiği demeçlerde, öğrencilerin eylemine elinde çikolata ile giden Volkan Gazioğlu'nu danışmanı olarak atamıştı. 

Akademisyenler son olarak bir kez daha Melih Bulu, Gürkan Kumbaroğlu, Naci İnci, Fazıl Önder Sönmez, Selami Kuran ve Muzaffer Eroğlu'nu istifaya davet etti. 

 

 

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