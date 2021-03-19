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Boğaziçi akademisyenlerinin rektörlüğe sırt dönme eylemi 55. gününde

Akademisyenlerin Melih Bulu'ya karşı başlattığı 'rektörlüğe sırt dönme' eylemi 55. gününde de devam ediyor

19 Mart 2021 14:59

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerin Cumhurbaşkanlığı tarafından rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı başlattığı 'rektörlüğe sırt dönme' eylemi 55. gününde. 

Akademisyen Can Candan'ın paylaştığı görüntülere göre, bugün de kampüs içinde toplanan ve rektörlüğe sırtını dönen akademisyenler, alkışlarla protestolarına devam etti. 

Akademisyenlerin atanmış rektör Melih Bulu'ya karşı öğrencilerin başlattığı protestonun ardından, öğrencilere destek olmak için sürdürdüğü rektörlüğe sırt dönme eylemi haftaiçi her gün aynı şekilde yapılmaya devam ediyor. 

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