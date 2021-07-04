Boğaziçi akademisyeni Şemsa Özar: Üniversitenin tarihinde hiç bir dönem öğrenciyi bu şekilde darp eden güvenlik olmadı

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Boğaziçi'ne atanan rektör Melih Bulu'ya karşı protestolarını atamanın 6. ayında da sürdürürken, Boğaziçili bir öğrenci "Güvenlik işkenceyle, darpla, kafamızı tekmeleyerek, kimsenin kimseye davranmayacağı şekilde bizi kampüsten çıkardı. Ben 8 kişi tarafından tekmelenerek okulumdan çıkarıldım" diyerek güvenliğin müdahalesini anlattı.

Boğaziçili akademisyen Şemsa Özar ise, öğrencinin anlattığı güvenlik görevlilerinin müdahalesini eleştirerek, "Bir Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi bugün olanları aktarıyor. Üniversitenin tarihinde hiç bir dönem öğrenciyi bu şekilde darp eden güvenlik olmadı. Kayyum rektörün emri ile hareket eden öğrenci düşmanı güvenlik istemiyoruz" dedi.

Boğaziçili öğrencinin anlattıkları sosyal medyada tepki toplarken, pek çok isim, Melih Bulu'yu Twitter'da etiketleyerek "Emrinizdeki özel güvenlik, üniversite öğrencilerinin kafasını tekmeliyor. Siz mi talimat verdiniz" diye sordu.