Bodrumlu gençlerin yangın söndürme 'drone'una ödül

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan üç üniversiteli gencin yaptıkları yangın söndürme drone’u ile katıldıkları ilk yarışmada gümüş kupa kazanması ilçede sevinç yarattı. 19 yaşındaki Emrah Arslan, “Pandemi dönemini bahane etmedik, yıllarca birlikte olduğum okul arkadaşlarım ile yangınlara karşı ne yapılabileceği konusunda sekiz ay çalıştık ve bu projeyi ürettik" dedi.

Bodrum’da yaşayan Pamukkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencisi Berke Üçülçüm, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisi Emrah Arslan, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisi Diyar Bor, pandemi döneminde sekiz ay üzerinde çalıştıkları yangın söndürme droneu ile 2021 yılı Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışması’na katıldı. Liseden sınıf arkadaşları olan 19 yaşındaki üç genç Bursa’nın Yunuseli Havalimanı'nda binlerce gencin katılımıyla yapılan yarışmada, farklı kategorilerde 342 takım ile birlikte final heyecanı yaşadı ve gümüş kupayı kazandı.

Ödüllerini Cumhurbaşkanı'ndan alacaklar

Yaklaşık bir yıl uğraşarak geliştirdikleri projede drone tipi yangın söndürme aracı yapmayı başaran üç genç Havacılık, Uzay ve Teknoloji Fuarı Teknofest’e katıldı. Yarışmada dereceye girerek gümüş kupa almaya hak kazanan gençlere ödülleri; 21-26 Eylül 2021 tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek Teknofest’in finalinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nda (T3 Vakfı) kurucusu Selçuk Bayraktar tarafından verilecek.

Drone ile alevlere yangın söndürücü atılacak

Emrah Arslan yaptığı açıklamada son aylarda Türkiye’nin de kabusu olan yangınların gündeme geldiğini ve ülke ekonomisine büyük zararlar verdiğini belirterek “Pandemi dönemini bahane etmedik, yıllarca birlikte olduğum okul arkadaşlarım ile yangınlara karşı ne yapılabileceği konusunda sekiz ay çalıştık ve bu projeyi ürettik. Yaptığımız ve ödül alan proje İsonem Anti Molotof Atılabilir Tip Yangın Söndürücüyü yangının merkezine fırlatmak üzere tasarlanan itfaiye ekipleri gelene kadar yangının büyümesini engellemeyi hedefliyor. Bu projeyi önümüzdeki yıl daha da geliştirerek yine bu yarışmaya katılacağız” diye konuştu.

Arslan yangın söndürme drone'unun 1-3 km mesafe ile 80-100 metre yüksekliğe kadar çıkabildiğini ve boş ağırlığın 5,5 kilogram, dolu ağırlığın ise 7 kilogram olduğunu belirtti.

Yarışma sonrası TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal Muğlalı gençleri kutlayarak projedeki başarılarından dolayı kutladı.