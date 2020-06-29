"Bodrum'da Korona riski artıyor"

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemde olan olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan bugün yayınladığı videoda Osman Müftüoğlu'nun Bodrum'u gezerek Koronavirüs konusunda verdiği notları ve Bodrum'da Koronavirüs günlerindeki durumu değerlendirdi.

"Osman Müftüoğlu kadar iyi niyetli değilim" diyen Tezkan, "Halkın yüzde 50'ye yakını maskesiz dolaşıyor, maskeler boyunda. Cezalar olmasa hiç takmayacaklar bile. 'Bodrum'a gelenlerde pandemi nereden geldiysek orada kaldı' diye bir algı var" diye konuştu.

"Ben de Gümüşlük'te tespit yaptım" diyen Tezkan, "İnsanlar rehavete kapılmış. Güneş aşağıya inmeye başladıkça maskeler de aşağoya inmeye başlıyor. Bodrum kalabalıklaştıkça Bodrum'un riski artıyor" ifadesini kullandı.