Bitlisli çiftçi: 30 yılda bir ev aldım onu da banka kredisini ödemek için sattım

CHP milletvekili heyeti Bitlis'te vatandaşın sorunlarını dinledi. Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın konuştuğu bir çiftçi, "30 yılda bir ev aldım onu da banka kredisini ödemek için sattım" diye dert yandı. Başka bir vatandaş, gençlerin uyuşturucu kullanımının arttığına dikkat çekerek, "Her evde kullanan var. Bu gençliğe 10-15 yılda ne oldu anlamadım" dedi.

CHP Ekonomi ve Esnaf Masası üyesi milletvekilleri bölge ziyareti kapsamında Bitlis'te. Esnaf ve Sanayi Odası ve Gazeteciler Cemiyeti'nde temaslarda bulunan heyet sokakta esnafın ve vatandaşın sorunlarını da dinledi. Esnaf Masası Başkanı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın konuştuğu vatandaşlar geçim sıkıntısından ve gençlerin uyuşturucu kullanımının artmasından şikayetçi oldu.

Ağbaba'ya derdini anlatan bir çiftçi, "30 yılda bir ev aldım onu da banka kredisini ödemek için sattım. Hani refaha kavuşmuştuk hani istihdam sağlanmıştı. 2 yıldır caddede çalışma var, esnafın düştüğü duruma bak" dedi. Çiftçi, "Evde dört nüfus var, 1030 lira kira ödüyorum. Bana 'sen bu kirayı nerden buluyorsun da ödüyorsun' diyor. Dışarı çıkalım çadırda oturalım bunu mu istiyorsunuz?" sözleriyle sitem etti.

Bakkal da kabarık veresiye defterini göstererek, “burada en az 150 bin lira var” diyerek halkın yoksulluğunu anlattı.

Ağbaba, "Buradaki her üç gençten ikisi işsiz" dedi ve şunları söyledi:

"Sizi düşünen, bürokrasiyi tanıyan, derdinizi çözecek insanlara oy vermeniz lazım. Siz de biliyorsunuz biz de biliyoruz. Bir grubun 750 milyon dolara gazeteyi alıp Ziraat Bankası’na borcunu ve faizini ödemediği gerçek. Biz burada çay parası bulamazken birilerinin bu parayı yemesi hak değil, kaderimiz değil, işsizlik, yoksulluk kaderiniz değil. Yapılması gereken AVM’ler yapmak değil üretime yönelmektir."

Bir vatandaş, bölgedeki gençlerin uyuşturucu kullanma oranlarının arttığını belirterek, "Baronlar çok, her evde kullanan var. Bu gençliğe 10-15 yılda ne oldu anlamadım. Dışarıda birine zarar vermesin diye izin veriyoruz ölecekse gözümüzün önünde ölsün" dedi.

Kaynak: ANKA