'Bitcoin transferi' için Japon medyası Akyazı'da

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde amatör kümede şampiyonluk mücadelesi veren Harunustaspor'un bir ilke imza atarak bitcoin ile futbolcu transfer etmesi Japon medyasının ilgisini çekti. Akyazı sentetik sahada yapılan röportajda kulüp başkanı Harun Şehit, “Bitcoin transferi dünya basınında ve ülke basınında ses getiren bir haber oldu. Biz, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmek, dünyada bir ilki gerçekleştirmek için böyle bir şey yapmaya karar verdik. Tabii ki öncelikle bizim için Harunustaspor'un, Akyazı'nın ve Sakarya'nın tanıtımı ön plandaydı. Futbolcumuzu transfer etmek istediğimizde bu transferin farklı bir transfer olmasını ve ses getirmesini amaçladık ve bitcoini de kullanarak bu transferimizi yaparak amacımıza ulaşmış olduk” dedi.