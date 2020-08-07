T24 LogoT24 Logo
Haberler

Yine kadın cinayeti! Bu kez gerekçe "Erkekliğime laf etti"

Cinayeti işlediğini itiraf eden Selamettin Ç. tutuklandı

07 Ağustos 2020 16:04

İstanbul Fatih'te bir erkek, beraber yaşadığı Tacikistan uyruklu Makhfırat Ashurova'yı öldürdü. Polisi arayıp suçunu itiraf eden cinayet zanlısı Selamettin Ç., "Erkekliğime laf etti" dedi. 

Olay, 6 Ağustos tarihinde Fatih ilçesine bağlı Aksaray Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş adamı olduğu öğrenilen Selamettin Ç. isimli bir erkek beraber yaşadığı Tacikistan uyruklu Makhfırat Ashurova isimli kadınla kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. Ardından iddiaya göre tartışma ortasında kadın, Selamettin Ç.'ye "Sen ne biçim erkeksin" dedi.  Bunun üzerine Selamettin Ç. evde bulundurduğu silahıyla kadını karnından vurarak öldürdü.

Olayın gerçekleşmesinin ardından Selamettin Ç. polisi arayarak cinayeti itiraf edip teslim olmak istediğini söyledi. Olay yerine gelen ilçe polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. Zanlı, yapılan soguda "Benim erkekliğime laf etti. Küfürler savurdu. Beni tehdit etti. Evine çağırdı tartıştık. Olayı gerçekleştirdim" dedi. 

Cinayeti işlediğini itiraf eden Selamettin Ç. tutuklandı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

 

ETİKETLER

Makhfırat AshurovaSelamettin Çkadın cinayetiistanbulfatihErkekliğime küfür etti

Diğer Videolar

Dev gelgit dalgaları otoyola ulaştı; araçları böyle sürükledi!

Koronavirüs | Sağlık çalışanının otobüste uyuyakaldığı anlar gündem oldu

Karaman Ermenek’te maden işçilerinin eylemi 22. gününde; ocak girişini kapattılar

Tunceli'de kaybolan kardeşlerden Mehmet Aydemir'in de cesedine ulaşıldı

Kocasının eve kilitlediği kadın ile arkadaşını itfaiye kurtardı

Kocaeli'de kuralları hiçe sayan 27 kişi oyun salonunda suçüstü yakalandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

AKP milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın Darıca kongresindeki sahne performansı: "O...

Ümit Can Uygun'dan Aleyna Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ilişkin itiraf:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Songül Karlı: Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyor...

Türk lirası eriyor, dolar 7.60 TL'nin üzerine yükseldi!...

Türk Tabipleri Birliği: Salgında fırtına kapıda; internet olanakları kısıtlı yoksullar...

Gözaltına alındıktan sonra helikopterden atıldıkları iddia edilmişti; hastane raporu doğruladı...

Erdoğan: İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ulaşım saatlerinde sınırlama...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

AKP milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın Darıca kongresindeki sahne performansı: "O...

Ümit Can Uygun'dan Aleyna Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ilişkin itiraf:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24