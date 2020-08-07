Yine kadın cinayeti! Bu kez gerekçe "Erkekliğime laf etti"

İstanbul Fatih'te bir erkek, beraber yaşadığı Tacikistan uyruklu Makhfırat Ashurova'yı öldürdü. Polisi arayıp suçunu itiraf eden cinayet zanlısı Selamettin Ç., "Erkekliğime laf etti" dedi.

Olay, 6 Ağustos tarihinde Fatih ilçesine bağlı Aksaray Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş adamı olduğu öğrenilen Selamettin Ç. isimli bir erkek beraber yaşadığı Tacikistan uyruklu Makhfırat Ashurova isimli kadınla kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. Ardından iddiaya göre tartışma ortasında kadın, Selamettin Ç.'ye "Sen ne biçim erkeksin" dedi. Bunun üzerine Selamettin Ç. evde bulundurduğu silahıyla kadını karnından vurarak öldürdü.



Olayın gerçekleşmesinin ardından Selamettin Ç. polisi arayarak cinayeti itiraf edip teslim olmak istediğini söyledi. Olay yerine gelen ilçe polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. Zanlı, yapılan soguda "Benim erkekliğime laf etti. Küfürler savurdu. Beni tehdit etti. Evine çağırdı tartıştık. Olayı gerçekleştirdim" dedi.

Cinayeti işlediğini itiraf eden Selamettin Ç. tutuklandı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.