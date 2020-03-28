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Birleşmiş Milletler'den hükümetlere acil çağrı: Salgın cezaevlerini kasıp kavurabilir, sonuçlar felaket olabilir; siyasi tutuklular serbest bırakılmalı

28 Mart 2020 16:51

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, yeni tip Koronavirüs(Covid-19) salgını sırasında kalabalık cezaevlerinde sosyal mesafenin korunmasının imkansız olduğunu ifade etti.

Bachelet, cezaevlerindeki kalabalığın azalması için hükûmetlere siyasi ve düşünce tutuklularını serbest bırakma çağrısında bulundu.

Konuyla ilgili Twitter'dan videolu bir mesaj da paylaşan Bachelet, cezaevindeki kalabalıkların azaltılması gerektiğini vurguladı. Bachelet, salgının bakımevleri ve psikiyatri hastanelerinin yanı sıra cezaevlerini ve (göç) geri gönderme merkezlerini vurmaya başladığına dikkati çekti.

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