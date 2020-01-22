Birleşik Metal-İş Başkanı: MESS, iktidarın grevi yasaklama ihtimaline güveniyor; 5 Şubat'ta grevdeyiz

130 bin işçiyi ilgilendiren metal işkolundaki grev kararının ardından işverenler örgütü MESS'in lokavt kararını Birleşik Metal-İş Başkanı Adnan Serdaroğlu ve Bursa'nın önde gelen sanayicilerinden Erol Gülmez, Barış Soydan'a yorumladı.

Birleşik Metal-İş Başkanı Adnan Serdaroğlu, MESS lokavt kararını demokratik bir tepki olarak görmediklerini söyledi. MESS'in hükümetin grev yasaklama ihtimaline güvendiğini ifade eden Serdaroğlu, "Anayasa Mahkemesi sendikamıza getirilen grev yasağını daha önce mahkum etmişti. Bu nedenle böyle bir karar da geçersiz sayılacaktır" dedi.

Serdaroğlu, 6 ay için yüzde 34 zam oranı önerdiklerini hatırlatarak "Biz tekliflerimizi Ağustos ayı öncesinde hazırladık. Ancak Ağustos ayı ile birlikte kriz biraz daha derinleşti ve bu dönemde bir zam furyası da başladı. Teklifimiz zamlardan önce hazırlanmış olmasına rağmen birileri tarafından yüksek olarak lanse edilmesini anlamıyoruz" dedi.

Diğer sendikaların farklı bir oran talep ettiğini belirten Serdaroğlu, Birleşik Metal-İş'in hazırladığı zam teklifindeki kriterleri şöyle anlattı:

"Türkiye'de açıklanan enflasyonun doğruluğuna hiçbir işçi de vatandaş da inanmıyor. Biz bu nedenle teklifimizi arkadaşlarımızın 2 yıllık kayıpları üzerinden ortaya çıkardık. Hem kayıplarının telafisi hem de yeni dönemde bir refah payı ortaya çıkması anlamında yüzde 34 olarak tespit ettik. Sosyal ödeneklerin de biraz dişe dokunur hale dönüşmesi için yüzde 50 oranında yükseltilmesini talep ettik. Düşük rakamlar olduğu için zaten yüzde olarak baktığınızda çok bir yansıması olmuyor. Zaten enflasyon rakamları açıklanandan yüksek, toplu sözleşmeler 2 yıl içerisinde revize edilemiyor. Dolayısıyla biz bu 2 yıllık kaybın da önüne geçmek istiyoruz."

60 gün içerisinde yasal prosedüre göre 5 kez görüştüklerini ifade eden Seradroğlu, "Yüksek olasılıkla grev olacak, diğer sendikalar henüz tarihini tespit etmedi. Biz 5 Şubat'ta greve gideceğimizi ilan ettik. MESS hükümete güveniyor bundan cesaret alıyor ama daha önce Anayasa Mahkemesi sendikamıza getirilen grev yasağını mahkum etti. Bu nedenle hükümetin yasak kararı da geçersiz sayılacaktır" dedi.

Bursa'nın önde gelen sanayicilerinden Erol Gülmez ise, Türkiye'de metal sektöründe bir daralma yaşandığını ve bunun devam edeceğini aynı zamanda işçilerinde alım gücünün azaldığını ve bunun etkisini gidermek istediklerini ifade ederek, "Bu kriz hem işveren hem de işçileri etkileyen bir durum yaratıyor. Toplu sözleşme dönemindeyiz, iki tarafında süreci doğru yürütmeye çalıştığını görüyoruz. İşçiler azalan alım gücünü düzeltmek ve enflasyonun etkilerini azaltmak istiyorlar. İşverenler de küçülmeden kaynaklı zararlarını en aza indirmek için çalışıyor. Görüşmeler devam ediyor. Orta noktada buluşacaklarına inanıyorum" dedi.