Bir vatandaşın isyanı: "Gitti bu çocuklar bu ülkeden, bunlar da gidecek; ilk 300'e giren çocuklar bunlar, yazık"

İstanbul'da Emek, Barış, Demokrasi güçlerinin çağrısıyla Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek için Kadıköy'de toplanan gruba polis müdahale etti. Çok sayıda gösterici gözaltına alınırken karşısında polislerin durduğu bir vatandaş isyan etti.

Evrensel'de yer alan görüntülerde vatandaş, "Gitti bu çocuklar bu ülkeden gitti, bunlar da gidecek. İlk 300'e giren çocuklar bunlar. Yazık ya" dedi.