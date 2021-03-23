Bir anda dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın üzerine koştu; ortalık karıştı!

Meksika'daki bir reklam çekimine katılan dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Dua Lipa, stüdyo çıkışı etrafını saran hayranlarının arasındaki bir kadının hızla yanına yaklaşmasıyla hızlıca arabaya bindi. Korumaların hızla müdahalede bulunduğu hareketlilik esnasında çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

25 yaşındaki şarkıcı Dua Lipa, geçtiğimiz cumartesi günü Twitter hesabından bir reklam çekimi için Meksika'da bulunduğunu duyurmuştu.

HaberTürk'ün E! Online’a dayandırdığı habere göre; Lipa’nın stüdyoda olduğu haberini alan kişiler, ünlü şarkıcıyı görebilmek için dokuz saat dışarıda bekledi.

İzdiham oldu

Ancak İngiliz şarkıcı, stüdyo çıkışında hiç beklemediği bir olayla karşılaştı.

Dua Lipa'nın etrafını saran hayranların arasındaki bir kadın, Lipa'nın üstüne doğru koşarak ona dokunmaya çalıştı.

Korumalar hızla kadını şarkıcıdan uzaklaştırdı. Lipa da daha sonra kendisini bekleyen otomobile bindi.

Açıklama yapmadı

Dua Lipa, izdiham esnada çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Ünlü yıldız, başına gelen bu olaydan sonra konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.