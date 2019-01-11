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Bin kişilik işe 44 bin başvurdu

11 Ocak 2019 19:11

Şanlıurfa'da, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde 9 ay süreyle çalıştırılacak bin kişilik iş için 44 bin kişi başvuruda bulundu. İşe alınacak kişilerin isimleri, stadyumda yapılan kura çekimiyle belirlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda Toplum Yararına Program kapsamında 9 ay süreyle okulların temizliğini ve çevre düzenlemesini yapmak üzere bin kişilik kontenjan açıldı. Başvuruların başlamasının ardından kent merkezi ve ilçelerde 44 bin kişi İş-Kur İl Müdürlüğü'ne müracaatta bulundu. Yoğun başvurunun ardından bugün 11 Nisan Stadyumu'nda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. İş başvurusunda bulunanların tribünleri doldurduğu stadyumda yapılan kura çekimi sonunda asil ve yedek isimler belirlendi. Kurada ismi çıkanlar işe başlayacak olmanın sevincini yaşarken, ismi çıkmayanlar ise üzülerek evlerine döndü.

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