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Bilal Erdoğan: Starbucks'a gittiğiniz zaman Türk kahvesi söyleyin

"Ben sana latte içme demiyorum ki ama Türk kahvesine burun büküyorsan olmaz"

02 Mart 2022 17:46

T24 Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Starbucks'a gidince Türk kahvesi söyleyin" dedi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hareketi Projesi Kapsamında Samsun'da katıldığı konferansta konuşan Erdoğan, batı kültürüne öykünenleri eleştirerek "Biz yapamayız. Biz edemeyiz. Biz anca onları taklit edersek bir yerlere gelebiliriz diyenler var. Buna inanmadığınızı kendi kararlarınızı verirken yansıtın" dedi. 

Erdoğan, "Bunu hayatımızın her alanına yaymamız lazım. Starbucks'a gittiğin zaman Türk kahvesi söyleyeceksin o zaman. Ben sana latte içme demiyorum ki ama Türk kahvesine burun büküyorsan olmaz" diye konuştu. 

 

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