Biden'ın kritik Ermeni kararı, Ankara diken üstünde

ABD Başkanı Joe Biden, uzmanlar tarafından Osmanlı İmparatorluğu'nda 1.5 milyon Ermeni'nin ölümüyle sonuçlandığı belirtilen 1915 olaylarını bu hafta "soykırım" olarak tanımaya hazırlanıyor.

New York Times'a konuşan konu hakkında bilgili bir kaynak, açıklamanın 1915 olaylarını anma günü olan 24 Nisan'da, yani bu cumartesi yapılmasının beklendiğini söyledi.

Biden'ın kritik Ermeni kararı öncesi Ankara'nın tavrı merak ediliyor.

T24 dış politika yorumcusu Barçın Yinanç ve T24 Dış Politika Editörü Metin Kaan Kurtuluş, ABD'nin 1915 olaylarına ilişkin 'soykırım' gündemini, Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’na karşı tavrını, Avrupa’da yükselen ‘yeşil rekabet’ anlayışının Türkiye ekonomisine olası etkisini ve Rusya-Türkiye arasında SİHA gerilimini değerlendirdi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre Biden henüz son kararını vermediğini dile getiren T24 dış politika yorumcusu Barçın Yinanç, ABD’nin jeostratejik çıkarlarının bu süreçte Türkiye’yi kızdırmamasını gerektirdiğini ancak kararın ne olacağına ilişkin de kesin bir şey söylemenin henüz doğru olmadığını söyledi.

“Biden jeostratejik çıkarlarla iç politik dengeler arasında bir çatışma yaşayacaktır diye düşünüyorum” diyen Yinanç, “Biden bir taraftan da ilericilerle de ittifak kurmak isteyen bir isim. Bu nedenle üzerinde büyük bir baskı da hissedebilir” dedi.

Türkiye’nin ABD’de Kongreyi kızdırdığını belirten Yinanç, Biden’a Kongre’den de bir baskı geldiğini söyledi.

Ankara’nın verebileceği tepkiye de değinen Yinanç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda arayabileceği kimsenin olmadığını söyleyerek “Şu aşamada devreye girip yapılacak bir şey yok gibi görünüyor. Eskiden direkten döndüğü durumlar oldu ama şu sıralar Türkiye’nin elinde ABD yönetimini etkileyecek bir durum yok gibi” diye konuştu.