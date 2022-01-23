Beyoğlu'nda içinde 20 bin dolar bulunan çantayı böyle çaldılar

Polise başvuran Endonezyalı turist, içinde 20 bin dolar para ve cep telefonu bulunan çantasının Beyoğlu’nda bir mağazada çalındığını söyleyerek şikâyetçi oldu.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada hırsızlık anının görüntülediğini tespit etti. Görüntülerde ellerindeki poşetlerle ayakkabı denemek için oturan kadının arkasından yaklaşan şüphelileri fark etmediği görüldü.

Şüphelilerin sözde ürünlere bakıyormuş gibi yaparak gittikçe, mağdur kadına yaklaştıkları, birkaç denemenin ardından çantayı alarak hızla uzaklaştıkları görüldü.

Polis ekipleri kimliklerini tespit ettikleri şüphelilerin izini kısa sürede buldu. Polis, 14 yaşındaki oldukları tespit edilen H.K. ve B.T.’yi gözaltına aldı. Sürdürülen operasyonda çocukları suça yönlendirdiği iddia edilen Ferah K.’de (24) yakalandı.

14 yaşındaki H.K. adlı şüphelinin daha önceden 90 kez yakalandığı, aynı yaştaki diğer şüphelinin ise 80 kez yakalandığı ortaya çıktı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan H.K. ve B.T. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Çocukları suça yönlendirdiği iddiasıyla gözaltına alınan Ferah K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA