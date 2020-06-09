Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'tan, çöken yol sonrası Ortaköy'de esnafa ziyaret: Zararı ortadan kaldıracağız

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, dün gece Ortaköy’de kumpircilerin yer aldığı Mecidiye Köprüsü Sokak’ta meydana gelen çökme sonrası incelemelerde bulundu. Olay gerçekleştiği andan itibaren tüm tedbirlerin alındığını ve çalışmaların başlatıldığını ifade eden Akpolat, öncelikli olarak olayda can kaybı yaşanmadığı için mutluyuz dedi ve esnafın zararının giderileceğini belirtti.

İstanbul’un en önemli turistik mekânlarından Ortaköy’de tarihi kumpircilerin yer aldığı sokakta dün gece çökme meydana geldi. Olay sırasında oradan geçen bir vatandaş hafif şekilde yaralanırken Beşiktaş Belediyesi ekipleri olay sonrası bölgede çalışma başlattı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da dün (8 Haziran) gece bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Bugün ise günün ağarmasıyla birlikte sokağın durumu daha net ortaya çıktı. İSKİ ve Beşiktaş Belediyesi ekipleri çalışmaları başlatırken çevrede yer alan dükkânlar esnaflar tarafından boşaltıldı.

Olayın yaşandığı an itibariyle sokakta incelemelerde bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, bugün tekrar Ortaköy’de çalışmalar hakkında bilgi aldı ve esnafla bir araya geldi. Öncelikli olarak yaralanan vatandaşımızla ilgili sürecin yakından takip edildiğini belirten Başkan Akpolat, esnafın zararının karşılanacağını ifade ederek şunları söyledi;

‘’Dün akşam saatlerinde hiç istemediğimiz bir olayla karşı karşıya kaldık. Burada geçen sene de bu bölgede bir çökme olmuştu bu sene de o bölgeye yakın bir yerde çökme meydana geldi. Öncelikle bu olayda bir can kaybı olmaması noktasında mutluyuz ama hem esnafımızın buradaki kaybı hem pandemi sürecindeki aylardır kapalı kalan dükkanlar ve bu sezona yönelik olan çalışmalarda bir anlamda sekteye uğradı.

Buradaki esnafımız açısından can sıkıcı bir durum ortaya çıktı. Biz Beşiktaş Belediyesi olarak dün akşamdan itibaren buradaydık. Hem İSKİ hem bizler burada gerekli tespitleri yaptık ve bu alanda hızlıca çalışmaya başladık. Önce esnafımızın bu alandan taşınması ve belli bir alana konuşlandırılması ve ondan sonra buradaki imalatın yapılarak altyapının eski haline getirilmesi sonrası tekrardan dükkanları buraya getirilmesi noktasında Beşiktaş Belediyesi olarak süreci üstlenmiş durumdayız. İnşallah bu zararı hep beraber ortadan kaldıracağız ’