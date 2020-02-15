Berlin'den İstanbul'a festival mevsimi başladı; Türkiye sinemasında yaratıcılık krizi mi var?

Muammer Brav’la Ekşın’ın bu haftaki konuğu, sinema yazarı Esin Küçüktepepınar oldu. Brav ve Küçüktepepınar’ın; Wes Anderson’ın bu hafta fragmanı yayınlanan ‘The French Dispatch’ filminden, Berlin Uluslararası Film Festivali’ne dek uzanan sinema sohbeti Ekşın’da!

Dünyaca ünlü yönetmen Wes Anderson’un, geçtiğimiz hafta fragmanı ve afişi yayınlanan ve sinemaseverlerin heyecanla beklediği “The French Dispatch” filmi hakkında yorumlarını dile getiren Küçüktepepınar, “Bir düşler diyarı gibi. Biliyoruz ki o bizi etrafımızdaki hayatla ilgili başka bir tarafa götürecek” diye konuştu.

Wes Anderson’ı ‘en acı konularla ilgili, çocuksu bir naifliğe düşmeden, iç acıtan yönetmen’ olarak niteleyen Küçüktepepınar, “Wes Anderson her zaman kendi hikayelerini anlatır. Onun kendine ait bir dünyası var” dedi.

“Fransa’nın Oscar’ı” Cesar Ödülleri’nde ‘Roman Polanski’ istifaları

Küçüktepepınar, “Fransa’nın Oscar’ı” olarak adlandırılan ve ülkenin en prestijli sinema ödülleri olarak değerlendirilen “Cesar Ödülleri’nde” gündeme gelen tartışmaları yorumladı. Küçüktepepınar, Cesar Akademisi'nin tüm üyelerinin, hakkında tecavüz suçlaması nedeniyle mahkumiyet kararı bulunan yönetmen Roman Polanski‘nin filminin birçok dalda aday gösterilmesi üzerine istifa etmesini de değerlendirdi.

Yılın ilk büyük etkinliği ‘Berlin Film Festivali’

Yılın ilk büyük uluslararası etkinliği olan Berlin Uluslararası Film Festivaline de değinen Küçüktepepınar, “Berlin film izleyebileceğiniz, şehirle yaşayacağını bir festival” dedi. Türkiye’den hiçbir filmin festivalde yer almaması hakkında, “Türkiye sinemasında da bu aralar bir yaratıcılık krizi de olabileceği akla geliyor” diyen sinema yazarı, “Berlin son 10 yılda bize bir şekilde kapılarını açtı. Ama bu sene yeni bir yönetim var. Bu onların tercihi mi bilmiyoruz” diye konuştu.