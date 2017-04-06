Berkin Elvan'ın babası: Çocuklarımızın hakkını savunmak için adalet arayacağız

Gezi direnişi sırasında Berkin Elvan’ın öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması başladı. Dava öncesi adliye önünde yapılan basın açıklamasında Sami Elvan ve Mücella Yapıcı birer konuşma yaptı.Duruşma öncesi, Taksim Dayanışması’nın çağrısıyla adliye önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, “Gülüşün gibi onurlu güzel yarınlar kuracağız” yazılı olduğu pankartta Berkin Elvan’ın fotoğrafı yer aldı. Berkin Elvan fotoğraflarının bulunduğu pankartı taşıyanlar, “Berkin Elvan ölümsüzdür”, “Berkin’in hesabı sorulacak” sloganları attı. Taksim Dayanışması adına mimar Mücella Yapıcı ve Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan birer konuşma yaptı. Sami Elvan, davanın “Çocuklarımıza bir şey olmasın diye, emsal teşkil etsin istiyoruz” dedi ve suçluların gelip burada hesap vermesini istediklerini söyledi. Elvan, şöyle devam etti: "Neden bugün katil burada bizim karşımızda hesap vermesin. Bütün Türkiye çocuklarına bir şey olmaması için adilane bir yargılama talep ediyoruz."