T24 LogoT24 Logo
Haberler

Berkin Elvan'ın babası: Çocuklarımızın hakkını savunmak için adalet arayacağız

06 Nisan 2017 14:41

Gezi direnişi sırasında Berkin Elvan’ın öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması başladı. Dava öncesi adliye önünde yapılan basın açıklamasında Sami Elvan ve Mücella Yapıcı birer konuşma yaptı.Duruşma öncesi, Taksim Dayanışması’nın çağrısıyla adliye önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, “Gülüşün gibi onurlu güzel yarınlar kuracağız” yazılı olduğu pankartta Berkin Elvan’ın fotoğrafı yer aldı. Berkin Elvan fotoğraflarının bulunduğu pankartı taşıyanlar, “Berkin Elvan ölümsüzdür”, “Berkin’in hesabı sorulacak” sloganları attı. Taksim Dayanışması adına mimar Mücella Yapıcı ve Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan birer konuşma yaptı. Sami Elvan, davanın “Çocuklarımıza bir şey olmasın diye, emsal teşkil etsin istiyoruz” dedi ve suçluların gelip burada hesap vermesini istediklerini söyledi. Elvan, şöyle devam etti: "Neden bugün katil burada bizim karşımızda hesap vermesin. Bütün Türkiye çocuklarına bir şey olmaması için adilane bir yargılama talep ediyoruz."

ETİKETLER

Berkin ElvanSami Elvan

Diğer Videolar

Yönetmen Çayan Demirel'in arkadaşları: Bugün onun doğum günü ama hediye değil haklarını istiyor

Göç edemeyen leyleklere köylüler bakıyor: "Çok alıştık"

MİT gözetiminde kazı yapılan 'gizemli ev', turistik mekana döndü

İstanbul’un yükseklerine kar yağdı, Aydos Ormanı beyaz örtüyle kaplandı

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Ocak 2020

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24