Berkin Elvan davasında karar günü; "Katillerin, faillerin ödül gibi cezalarla korunmasını, gerçeklerin karartılmasını kabul etmiyoruz"

Polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesinin ardından hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın davasında karar duruşması Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Duruşma öncesi Taksim Dayanışması’ndan Akif Burak Atlar’ın okuduğu basın açıklamasında, adalet talebi bir kez daha vurgulanarak, “Düşleri ve gülüşleri ile geleceğimizi aydınlatacak tüm çocuklarımız için, Gezi’de yitirdiğimiz tüm arkadaşlarımız ve aileleri için, bu ülkede yaşayan ve yaşayacak olan tüm yurttaşlar için adalet istiyoruz” denildi.

16 Haziran 2013'te Gezi Parkı eylemleri sırasında Okmeydanı’nda polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesinin ardından 269 gün komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014 tarihinde 15 yaşında hayatını kaybeden Berkin Elvan, için yapaılan açıklamada Gezi’de yaşamını yitiren diğer isimlerle birlikte HDP İzmir il binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz anılarak şöyle denildi:

“Davaya ilişkin kararın verilmesini beklediğimiz bugünkü duruşmada da sekiz yıldır birlikte haykırdığımız talebimizi yineliyoruz. Berkin için adalet istiyoruz! Katillerin, faillerin ödül gibi cezalarla korunmasını, gerçeklerin karartılmasını kabul etmiyoruz, hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki, katillerin, faillerin yargı tarafından korunduğu bir ülkede üstümüze çöken karanlık her gün biraz daha büyüyor. Bu karanlık bizden Ali İsmail’i aldı, Ethem’i aldı, Mehmet’i, Abdocan’ı aldı! Medeni’nin, Hasan Ferit’in, Ahmet’in katillerini korudu! Aynı karanlık, daha dün Deniz Poyraz!ın da geleceğini çaldı. Bizler, aydınlık bir gelecek umudu ile barışı, dayanışmayı, kardeşliği savunurken geleceğimiz çalınıyor. Yeter!”

Kaynak: BirGün, Yol TV