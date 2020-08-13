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Bakan Albayrak sağ yumruğunu kaldırdı: Türkiye dünyanın en devrimci ülkesi

Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da devrimin lideri olarak niteledi

13 Ağustos 2020 09:25

CNNTürk'te Ahmet Hakan'a konuk olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dünyada büyük bir devrim yaşandığını, adaletsizlik ve operasyonlara karşı Türkiye'nin en devrimci ülke olduğunu söyledi.

Türkiye için "dünyanın en haylaz çocuğu" ifadesini kullanan Albayrak, "Türkiye dünyada en devrimci ülkelerden birisi. Bir kere bu adaletsiz, haksız sisteme başkaldırıyor" dedi. 

Program sırasında sağ elini havaya kaldırarak "Devrim" diyen Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da devrimin lideri olarak niteledi.

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