Albayrak'ın 'kur' açıklamasına Hürriyet'ten "sosyal medyada büyük destek" haberi

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, "Kur iner, çıkar; Türkiye'nin bunu yönetebilecek ciddi bir altyapısı var" sözleri gündem oldu. Söz konusu açıklamalar hakkında sosyal medyada binlerce eleştiri içerikli yorum yapılırken, iktidar kanadından da Albayrak'a destek mesajları geldi.

Demirören Medya Grubu’na geçen Hürriyet gazetesinde yer alan "Bakan Albayrak'ın açıklamalarına sosyal medyada büyük destek" başlıklı haberde Albayrak'ın, "Ekonomide milli bağımsızlık mücadelesi veriyoruz" ifadelerine dikkat çekildi. Albayrak'a sosyal medyada destek amacıyla açılan #TamBağımsızEkonomi hastagi haberleştirilirken, söz konusu haberde Albayrak hakkında yapılan eleştirilere ise yer verilmedi.

Söz konusu Hürriyet haberinde, "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün akşam CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Koronavirüs pandemisi sürecinin dünya ekonomisine etkisinden Türkiye ekonomisin geleceğine, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları krizinden Ayasofya'nın açılışına kadar gündemle ilgili tüm sorulara cevap veren Bakan Albayrak'ın çarpıcı açıklamaları sosyal medyada da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarının "TamBağımsızEkonomi" etiketi üzerinden yaptığı onbinlerce paylaşım kısa sürede TT oldu" ifadeleri kullanıldı ve şu sosyal medya paylaşımlarına yer verildi.

TIKLAYIN - Berat Albayrak: Kur iner, çıkar; Türkiye'nin bunu yönetebilecek ciddi bir altyapısı var

Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Bakan Albayrak'ın programdaki açıklamaları Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında da böyle görüldü: