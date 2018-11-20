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Belediyeden bankların çalınmaması için 'zincirli' önlem

20 Kasım 2018 18:48

Tokat'ın Niksar ilçesinde parka konulan banklar, çalınmaması için demir parmaklıklara zincirlendi. Niksar Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan Çanakçı Deresi kenarına ve ilçenin muhtelif yerlerine 200 civarında oturma bankı yerleştirdi. Fakat banklardan 50'ye yakını bir süre sonra kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Belediye çalınan oturma banklarının yerine yenisi yaptırarak, dere kenarına koydu. Yeni konulan oturma banklarının da çalınmaması için Niksar Belediyesi zincirli önlem aldı. Oturma bankları dere kenarında bulunan demir parmaklıklara zincirlendi. Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, "Daha önce vatandaşlarımızın dinlenmeleri için banklar yerleştirdik. Bir süre sonra bu bankların yerinde olmadığını gördük. Bunun üzerine yeni yaptırdığımız bankları ise zincirle bağladık. İlerleyen zaman içerisinde ise kaynak yaparak bankları sabitleyeceğiz" dedi.

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