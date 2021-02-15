Belediye otobüsü kazasını görüntüleyen gazeteciye engel: "Benim arkamda da başkan var"

Afyonkarahisar’da yaşanan trafik kazasında devrilen belediye otobüsünü görüntülemek için olay yerine giden muhabir resmi plakalı araçtan inen belediye çalışanı tarafından engellendi.

Belediye çalışanı gazeteciyi ‘Makineni dağıtırım, makine yetmezse seni de dağıtırım. Belediye başkanı bana yetki verdiyse dağıtırım” diyerek kamerasını kapatmasını söyledi.

Edinilen bilgilere göre, Çobanlar Belediyesine ait yolcu otobüsünün devrildiği ihbarını alan İHA muhabiri Gökten Ceylan olay yerine gitti. Bölgeye ulaşan Ceylan, olayı görüntülemeye başladığı esnada resmi plakalı araçtan inen ve sonrasında isminin Sefa Alaka olduğu öğrenilen kişi çekim yapmamasını söyledi.

Ceylan’a fotoğraf makinesini dağıtıp parçalayacağını söyleyen Alaka, Belediye Başkanı Ali Altutaş’ı da olay esnasında cep telefonu ile aradı.

Muhabirin belediye başkanı ile yaptığı görüşme de sonuç vermeyince tartışma devam etti.

Olayın ardından jandarma tarafından başlatılan inceleme çalışması devam ediyor.

Kaynak: İHA