T24 LogoT24 Logo
Haberler

Belediye binasında özel doğum günü partisi!

Kütahya Belediyesi'nde Belediye Başkanı'nın kızına özel doğum günü partisi yapıldı

02 Eylül 2020 16:15

MHP'li Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ın özel avukatlığını da yapan kızı Imran Işık için, belediye binasında özel doğum günü partisi düzenlendi. MHP'li Başkan'ın VIP odasında yapılan kutlamada belediye bürokratları da hazır bulunurken, Başkan Işık ise kutlamaya katılmadı.

Oda TV'de yer alan habere göre, geçen hafta yapılan İmran Işık’ı doğum günü kutlamasına; Belediye Özel Kalem Müdürü ve Başkan'ın Özel Sekreteri de katıldı. Özel sekreter pastayı getirirken, Özel Kalem Müdürü ise pastayı ikram etti.

Işık’ın doğum gününde kutlamanın yapıldığı oval masanın üzerinin hediyelerle dolu olduğu görülüyor.

Pandemiyle yapılan kutlamada; sosyal mesafenin hiçe sayılması ve Işık'ın maske takmaması da dikkat çekti.

Kaynak: Oda TV

ETİKETLER

alim ışıkimran ışıkkütahya belediye başkanıkütahyabelediyeözeldoğum günüpartimhpmhp'li

Diğer Videolar

CHP Milletvekili, 10 Numara çekilişinde hile tespit ettiklerini söyledi, videosunu paylaştı

Sitenin otoparkına dökülen boyadan mahallenin kedileri etkilendi

Yerli uçan araba "Tusi" test sürüşlerine başladı

Polis baskınına rağmen okey oynamaya devam ettiler

İBB, 'Optik Başkan'ın' mezarını yeniden tasarlıyor

Partisini 26 yıl sonra iktidara taşıyan Jacinde Ardern'in zafer konuşması: Sıradan bir zamanda değiliz!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Öğrencinin hakaretine uğrayan öğretmen: Tuba mikrofonun açık...

Metin Uca'dan sert sözler: O adamı rezil edeceğim!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Esnaftan, "Neden maske takmıyorsun" diye soran valiye: Canıma yetti, gebermek...

Koronavirüs denetimi sırasında esnafla diyalogu tepki çeken Denizli Valisi özür...

İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile ek genelge: Tüm il ve ilçelerde...

Nihal Olçok AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı'nın 7 yıl önceki Gülen...

‘Bu yaz böyle geçti, gelecek yazı bilemem’ demişti, Bekir Coşkun...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Öğrencinin hakaretine uğrayan öğretmen: Tuba mikrofonun açık...

Metin Uca'dan sert sözler: O adamı rezil edeceğim!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24