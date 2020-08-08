Belediye binasına dev İstanbul Sözleşmesi pankartı asıldı: Gerekirse kentin dört bir yanına da asarız

Samsun'da, Atakum Belediyesi’nin emekçileri, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesine yönelik yükümlülükleri belirleyen İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlükte kalması için belediye hizmet binasına 75 metrekarelik dev bir pankart astı. Atakum Belediyesi de pankartın asıldığı görüntüleri sosyal medya hesabından "Yaşamdan koparılan kadınların sesi olmak için, kadınların tüm kazanılmış haklarını savunmak için gerekirse kentin dört bir yanına da asarız" ifadeleriyle paylaştı.

Pankartın üzerine Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üstünde göklere yükselmeye layıksın” sözü yer aldı.

Çalışma arkadaşlarının İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik dayanışmalarını yürekten desteklediğini belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, 2020’nin ilk yedi ayında 182 kadın cinayeti işlendiğini hatırlattı. İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik tartışmaların başladığı temmuz ayında 36 kadının cinayete kurban gittiğini belirten Başkan Deveci, “Ülkemizdeki bu durum ortadayken İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmayı konuşuyor olmak doğru değil. Asıl konuşmamız gereken ‘bu sözleşmedeki yükümlülükler nasıl daha etkin uygulanabilir’ olmalı. Ülke olarak cinsiyet eşitliğini sağlamalıyız, kadına şiddeti önlemeliyiz, aile içi şiddeti durdurmalıyız. Bunları gerçekleştirebilmenin yolunu gösteren İstanbul Sözleşmesi’ni destekliyorum. Tüm hemşehrilerime, tüm yurttaşlara sözleşmenin tam olarak uygulanması için dayanışma çağrısında bulunuyorum” diye konuştu.

2011 yılında İstanbul’da imzaya açılan, 2014 yılında yürürlüğe giren ve kamuoyunda ‘İstanbul Sözleşmesi’ adıyla bilinen ‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’, kadına yönelik şiddet, aile içi şiddetin önlemesi ve şiddetle mücadelede temel standartları, yönetimlerin bu konudaki yükümlülüklerini belirliyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin, uluslararası bir insan hakları metni olan İstanbul Sözleşmesi’nden imzasını çekmesi durumunda kadınlar kazanılmış haklarını kaybedecek. Sözleşmeden çekilme tartışmalarının başladığı 2020’nin temmuz ayında Türkiye’de cinayete kurban giden kadın sayısı 36 oldu. Ocak 2020’de 27, Şubat 2020’de 22, Mart 2020’de 29, Nisan 2020’de 20, Mayıs 2020’de 21 ve Haziran 2020’de ise 27 kadın cinayeti işlenmişti.