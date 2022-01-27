T24 LogoT24 Logo
Haberler

Belçika'da bir öğretmenin öğrenciyi havaya kaldırıp yere fırlattığı görüntüler tepki topladı

Öğretmenin öğrenciyi darp ettiği görüntüler tepki topladı

27 Ocak 2022 15:00

Belçika'da bir okulda yaşanan ve sosyal ağlarda paylaşılan bir videoda bir öğretmenin öğrenciyi darp ettiği görüntüler tepki topladı.
 
Belçika’nın büyük şehirlerinden Anvers'te bulunanl’Institut Pie X adlı okulda kavga eden öğrencileri ayırmak ve kavgaya son vermek için müdahale eden bir öğretmenin bir öğrenciyi havaya kaldırıp yere fırlattığı görülen bir video ülkede büyük yankı uyandırdı.

Görüntülerde başka bir öğrenciye tekme atan bir öğrenciye gözetmen öğretmen tarafından şiddetli bir şekilde müdahale ettiği yer alıyor. Ögretmen ani bir şekilde havaya kaldırdığı öğrenciyi hızlı bir şekilde yere fırlatıyor.

Görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte tepkilerin gelmesiyle birlikte okulun yönetimi ailelere bir mektup göndererek ''İlgili kişilerle konu detaylıca görüşülecek. Lütfen bu görüntüleri paylaşmayın ve kaldırın'' ifadeleri kullanıldı.
 
Kaynak: İHA
belçikaöğretmenöğrenci

Diğer Videolar

İstanbul’da bir köpeğin tramvayda 'seyahat ettiği' anlar viral oldu

Ters yönde giden ambulans ile aşırı hız yapan otomobil çarpıştı

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan Mustafa Sarıgül taklidi; yanıt geldi

HaberTürk canlı yayınında spikerin mikrofonu açık kaldı, stüdyodaki konuşmalar canlı yayına yansıdı

Yüzlerce leylek, kar ve fırtına nedeniyle Konya'ya indi; "İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz"

"Bisikletle buradan geçemezsin" deyip ateş açtılar

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24