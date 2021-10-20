KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Lider-aday tartışması üzerinden yapılan siyaset hâlâ Erdoğan'a kazandırabilir; toplum artık yeni bir iddia duymak istiyor

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Kılıçdaroğlu’nun bürokratlara yaptığı çağrı, Ekrem İmamoğlu’nun yurt gezileri, Meral Akşener’in "Başbakan adayıyım" çıkışı ile muhalefette liderlerin öne çıktığı söylemleri yorumlarken, bu stratejinin ve seçmenin bu ikilemden düşünmeye sevk ediliyor olmasının muhalefet için en büyük handikap olduğunu söyledi.

Ağırdır, “Kılıçdaroğlu’nun çıkışları CHP’ye oy vermeyenleri dürter ama yetmez” derken aynı zamanda 2023 seçimlerinin sadece adaylar üzerinden tartışılmasının ve bunun üzerinden siyaset yapılmasının da hâlâ Erdoğan’a kazandırabileceğini dile getirdi.

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Türkiye gündemindeki gelişmeleri Sayıların Dili’nde Murat Sabuncu’ya yorumladı.

"CHP ve Kemal Bey, 'hazırız' demeye çalışıyor”

Kılıçdaroğlu’nun bürokratlara yaptığı çağrının yeni bir söylem ve üslup anlamına geldiğini söyleyen Ağırdır, Akşener’in başbakanlık mesajının da ‘bizi bölemezsiniz’ mesajı taşıdığını belirtti. Ağırdır, “Akşener muhalefet blokuna ‘aday kararınıza uyacağım’ mesajı verdi. Bu Kemal Bey ve CHP’nin pozisyonu rahatlattı. Çünkü olası kriz alanlarından birisiydi bu. CHP’de ve Kemal Bey’de bunun verdiği bir moral ve motivasyon var. Kemal Bey başkanlığa adaylığı tartışılmaya başlandığı andan itibaren tarz ve üslup değiştiriyor. En azından CHP ve Kemal Bey, kurumsal olarak 'sorunları çözmeye veya sorunlara müdahaleye hazırız' demeye çalışıyor” dedi.

"Muhalefetin gündemi ele geçirdiğini söylemek mümkün"

Kılıçdaroğlu’nun yayınladığı videolarla bir samimiyet havası vermeye ve liderlik karizmasını yükseltme çabasına girdiğini ifade eden Ağırdır, Kılıçdaroğlu’nun daha kararlı ve mücadeleci göründüğünü belirterek “Kemal Bey son dönemdeki söylemleri ile ‘kavga ise kavga, mücadele ise mücadele, hazırım’ demiş oluyor. Bunun ne kadar karşılığının olup olmayacağını zaman gösterecek ama şu aşamada benim gördüğüm, yapılanlar CHP’nin kurumsal kimliğinden daha çok Kemal Bey’in kimliğini, sorun çözme maharetini ya da ülkenin gidişatına müdahale etme kapasitesini ve arzusunu gösterme gayreti. Gündemi hep Erdoğan ve AK Parti belirlerken artık gündemi muhalefet belirlemeye başladı. Muhalefetin gündemi ele geçirdiğini söylemek mümkün” diye konuştu.

"Buradan büyük değişimler veya oy sıçramaları çıkmaz”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun son dönemdeki söylem ve üslubunun oylarını yükseltme potansiyeli olduğunu ancak henüz böyle bir etki yaratmadığını dile getiren Ağırdır, toplumun bir çıkış yolu aradığını, yeni bir vaat ve iddia duymak istediğini belirtti.

Ağırdır, “Toplum bugünkü gidişatı durdurmak ve aynı zamanda bu gidişattan çıkış yolunu gösterilmesini istiyor. Sadece durdurma bacağının yetmeyeceğini düşünüyorum. Ama yine de bir itirazı dillendirmenin ve buradan başlayarak siyaseti örmenin gerekliliği de çok açık. Eğer CHP veya Kemal Bey sadece bu itiraza yaslanarak bir siyaset üretmeye devam ederse bu yetmez. Bütün bu söylemler özü itibariyle CHP’ye oy vermemiş seçmeni dürter ama bu yeni bir seçmen ilişkisi üretmeye yetmez. Şimdi o dönen kulaklara yeni bir hikaye anlatılması ve o seçmenin aklının ve gönlünün çalınması lazım. Eğer onu ıskalarlarsa buradan büyük değişimler veya oy sıçramaları çıkmaz” ifadelerini kullandı.

“Tek başına bugünkü doz ve söylem seçimi kazanmaya yetmez”

2023 seçimlerinin bir CHP-AKP veya Erdoğan-Kılıçdaroğlu rekabeti üzerine kurulmasının bir zafiyet yaratacağını dile getiren Ağırdır, “Seçim ‘Erdoğan mı X aday mı’ seçimi olduğu sürece bütün hata ve handikaplarına rağmen bile Erdoğan’ın şansı olabilir” dedi.

Toplumun yeni bir hikâye ve iddia aradığını dile getiren Ağıdır, biran önce lider-aday tartışmasından çıkılması gerektiğini ve ne yapılacağına odaklanılması gerektiğini ifade ederek “Bu dozundan fazla lider parlatması ve seçmenin de sadece bu ikilemden düşünmeye sevk ediliyor olması muhalefet için en büyük handikaptır. Tek başına bugünkü doz ve söylem seçimi kazanmaya yetmez” dedi.