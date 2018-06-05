BBP lideri Destici: HDP'nin kapatılması lazım

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "HDP'nin terör örgütünün partisi olduğu gerçeğinin üzerini örtmemek gerek. HDP, Kandil'in, bebek katili Öcalan'ın partisidir. Vatandaşın bunu bilmesi lazım. HDP Marksist Leninist bir partidir. Bu milletin inancına, kültürüne karşı olan bir partidir. Esasen HDP'nin kapatılması gerek, ancak hukuken PKK'nın partisi olduğunun ispatlanmasıyla bu mümkün olabilir. Bu, YSK'nın meselesi değil, bu Yargıtay Başsavcılığı'nın ve Anayasa Mahkemesi'nin meselesi" dedi.