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“Bayramda kaçan danalara çok gülerim” dedi, aynı gün arabasına dana çarptı

"Bundan sonra büyük konuşmamaya elimden geldiği kadar gayret göstereceğime söz verdim"

22 Ocak 2022 15:52

Osmaniye'de sahibinin elinden kaçan bir dana; seyir halindeki bir otomobile, ardından 70 yaşındaki bir vatandaşa çarptı. Dananın çarptığı otomobil sahibi esnaf Hasan Şen "Arkadaşlara, haberlerden artık zevk almıyorum, tek haberden zevk aldığımı söyledim, bayramlarda kaçan danalara, elini kesen arkadaşlara güldüğümü söyledim. Aradan 2 -3 saat geçmeden yanımda çalışan arkadaşın arayıp bana dana çarptı demesi bayağı bir etki yaptı bende” dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi’nde yabancı uyruklu bir kişiye ait dana kaçtı. Kent merkezinde koşmaya başlayan dana, Osmaniye yolunda önce bir otomobile ardından da 70 yaşındaki Osman Ç.'ye çarptı. Elmacık kemiği kırılan Osman Ç. tedavi altına alındı. Kaçan dana 30 dakika süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Bayramda kaçan danalara çok gülerimarabasına dana çarptıarabasına dana çarpan adam osmaniye

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