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Batman'daki hastanede bazı yataklarda birden fazla hastanın yattığı görüntüler için yetkililerden farklı yanıtlar geldi

Bir refakatçi: Şikâyetimizi kimse dinlemedi

09 Aralık 2020 16:41

Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Kadın Doğum ünitesinde yeni doğum yapmış bir hastanın refakatçisi, bazı yataklarda birden fazla hastanın yattığı görüntüleri Bianet ile paylaştı. 

Bianet'ten Tansu Pişkin'in haberine göre, Başhekim sekreteri hastanenin 15 Aralık'ta taşınacağını, aşırı yoğunluk olduğunu ve bu nedenle böyle bir durumun yaşanmış olabileceğini söylerken, Batman Sağlık İl Müdürlüğü özel kalem müdürü de iddiayı “Haberimiz yok” diye yanıtladı. Batman Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Hakkı Ural da konu hakkında bilgisi olmadığını ancak Yeni Doğum Servisinde doğum sonrası hızlı bir muayene için tek bir muayene odası olduğunu, görüntülerin anlık olabileceğini söyledi.

Yeni doğum yapmış bir hastanın refakatçisi, hastaneye gidişlerini ve orada yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Dün gece saatlerinde doğumu başlayan gelinim ambulans gecikince evde doğum yapmak zorunda kaldı. Ardından ambulans geldi, bebek ve gelinimle beraber hastaneye gittik. Çarşaflar kirliydi, bazılarının üzerinde kan vardı. Yaklaşık 5-6 saat orada kaldık. İki hemşire ve bir doktor vardı. Şikayetlerimizi kimse dinlemedi.”

Başhekim yardımcısı: Kabul etmiyoruz

Hastanenin başhekim yardımcılarından Dr. Yılmaz Akyüz de, toplam 160 yataklı hastanenin Kadın Doğum Ünitesinde Jinekoloji ve doğum servisi dahil 41 yatak olduğunu, bu bölümde 4, 5 veya 6 yataklı odalar olduğu bilgisini paylaştı.

Görüntüleri yalanlayan Dr. Akyüz şunları söyledi:

"Hastalarımız geldiğinde acil jinekoloji bölümü var. Orası bazen yoğun olabiliyor. Ancak odalarımızdaki yatak sayıları düşünüldüğünde bir refakatçi ile beraber bir odada en fazla 12 kişi olabilir. Bir yatakta birden fazla hasta olamaz. Mümkün değil. 

"İkincisi Covid-19 döneminde kısıtlamalar getirdik. Ziyaretçi yasağı var. Görüntülerin doğruluğuna inanmıyorum. Hastalar bazen istedikleri olmayınca böyle şeyler yapabiliyor. Kesinlikle kabul etmiyoruz."

Kaynak: Bianet

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